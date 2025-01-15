ЄС може відмовитися від зрідженого природного газу з рф. Фото:

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Євросоюз планує запровадити вже 16 пакет санкцій проти російської федерації.

Новий пакет санкцій, зокрема, включає обмеження на десятки суден тіньового флоту, які перевозять російську нафту, та подальший експортний контроль за товарами, які використовуються у військових цілях. Це також призведе до того, що більше банків буде відключено від міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це повідомило видання Bloomberg.

Також у рамках нових санкцій Брюссель розглядає можливість запровадження обмежень на імпорт російського алюмінію та поступової відмови від поставок зрідженого природного газу.

Зазначається, що обмеження на алюміній будуть поступовими, а тимчасові рамки та масштаби ще доведеться визначити. Відмова від російського ЗПГ може бути здійснена або у вигляді санкції, або в рамках дорожньої карти, яку виконавчий орган ЄС має подати у лютому.

Однак деякі європейські чиновники вважають, що недоцільно запроваджувати санкції проти зрідженого природного газу з росії, бо від поставок «Газпрому» досі залежить група країн, зокрема, Угорщина й Словаччина. Але, ймовірно, підтримають ці санкції Іспанія, Бельгія та Франція, хоч вони й користуються російським газом.

Нагадаємо, Індія вслід за Китаєм відмовиться від нафтових танкерів росії, які потрапили під американські санкції. Зараз індійські нафтопереробники ведуть переговори з постачальниками з Близького Сходу, щоб укласти нові угоди.

Джерело: Bloomberg