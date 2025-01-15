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Владимир Зеленский, фото: «Википедия»

Создание «центров единства» для украинцев за рубежом анонсировал Зеленский

15 янв 2025, 18:30
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Володимир Зеленський, президент України, анонсував створення за кордоном «осередків єдності», які працюватимуть для підтримки українців.

Про це він заявив сьогодні, 15 січня, на прес-конференції у Варшаві, повідомляє «Європейська правда».

За словами Зеленського, на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні він обговорив підтримку українців, які перебувають у цій країні, та збереження зв’язків української громади та української держави.

Ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном — unity hubs, — зазначив Зеленський. — Такі «осередки єдності» будуть і в Польщі, будуть в Німеччині і в інших країнах, де є наші люди.

Якими будуть головні завдання майбутніх осередків, Зеленський не уточнив.

Джерело: «Європейська правда»


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