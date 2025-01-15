Обновленный пункт контроля поездов на границе с Польшей открыла «Укрзализныця», фото: «Укрзализныця»

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«Укрзалізниця» за підтримки ЄС відкрила оновлений пункт прикордонного контролю поїздів на кордоні з Польщею.

Завершено всі роботи з перенесення пункту прикордонного контролю поїздів на станцію Мостиська ІІ, розташовану поблизу українсько-польського кордону на Львівщині. Про це сьогодні, 15 січня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Цей проект реалізовано завдяки паритетному співфінансуванню програми Connecting Europe Facility та Європейського інвестиційного банку.

За словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, завдяки перенесенню пункту прикордонного огляду поїздів на станцію Мостиська ІІ вдасться вдвічі збільшити пропускні можливості цього напрямку:

Якщо раніше тут на добу могли оглянути 6 вантажних поїздів, то тепер до 15. Тобто це нові можливості для нарощування обсягів вантажних перевезень та прискорення пасажирських поїздів.

Зазначається, що до реалізації цього проекту прикордонний огляд поїздів, що прямували з України до Польщі, здійснювався на перегоні Мостиська — Держкордон, і середній час проведення контрольних операцій для одного поїзда становив майже дві години.

Під час реконструкції пункту пропуску було виконано такі роботи: