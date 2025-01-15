Когда соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу, рассказал Катар

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, фото: Free Malaysia Today

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Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані під час прес-конференції в столиці країни місті Доха оголосив про досягнення угоди між Ізраїлем, ХАМАСом та іншими сторонами.

За його словами, угода набуде чинності 19 січня. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на прес-конференцію.

Аль Тані також поділився деталями домовленостей:

перша фаза триватиме 42 дні та передбачатиме припинення вогню й відведення ізраїльських військ на схід, якомога далі від населених пунктів;

у перший день — 19 січня — буде звільнено трьох людей, на сьомий день — чотирьох, після цього щотижня ХАМАС повертатиме Ізраїлю по три заручники;

після цього ізраїльські війська будуть розміщені вздовж кордону з Газою, що дасть змогу провести обмін полоненими, передачу останків загиблих, повернення переміщених осіб до своїх домівок;

також буде збільшено потік гуманітарної допомоги до всіх районів Гази, зокрема для відновлення лікарень, медичних центрів та пекарень. Аль Тані пояснив, що 600 вантажівок із гуманітарною допомогою щодня в’їжджатимуть у Сектор Гази.

Аль Тані зауважив, що Катар і США виступають гарантами продовження переговорів для забезпечення повного виведення ізраїльських військ із Гази.

Президент США Джо Байден також вже підтвердив укладання угоди між ХАМАСом та Ізраїлем.

У повідомленні, опублікованому на сайті Білого дому Байден зазначив, що контури цього плану він виклав 31 травня 2024 року, після чого він був одноголосно схвалений Радою Безпеки ООН.

Це результат не лише надзвичайного тиску, який чинився на ХАМАС, і зміни регіонального рівняння після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану, але й наполегливої та кропіткої американської дипломатії. Моя дипломатія ніколи не припиняла своїх зусиль, спрямованих на досягнення цієї мети, — наголосив він.

Байден також зазначив, що серед заручників у Газі досі є кілька американців.

Джерело: «РБК-Україна», Білий дім