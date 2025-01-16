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Ракурс
Полтавщина в ночь на 16 января подверглась атаке российских дронов

На Полтавщине обломки дронов повредили энергоинфраструктуру

16 янв 2025, 08:15
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 січня, знову масовано атакували Україну дронами.

Зокрема, на Полтавщині уламки збитих безпілотників пошкодили енергоінфраструктуру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Полтавська ОВА.

Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області. Без світла зараз 301 побутовий та 22 юридичних споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російської атаки постраждалих немає.

Источник: Ракурс


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