На Полтавщине обломки дронов повредили энергоинфраструктуру

Полтавщина в ночь на 16 января подверглась атаке российских дронов

https://racurs.ua/n203169-na-poltavschine-oblomki-dronov-povredili-energoinfrastrukturu.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 січня, знову масовано атакували Україну дронами.

Зокрема, на Полтавщині уламки збитих безпілотників пошкодили енергоінфраструктуру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Полтавська ОВА.

Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області. Без світла зараз 301 побутовий та 22 юридичних споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російської атаки постраждалих немає.