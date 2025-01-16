В Украине стабилизировалось потребление электроэнергии

https://racurs.ua/n203177-potreblenie-elektroenergii-v-ukraine-stabilizirovalos-ukrenergo.html

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В Україні споживання електроенергії стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам.

Про це сьогодні, 16 січня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня — у середу 15 січня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня 14 січня.

В «Укренерго» наголошують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Українців закликають сьогодні о період з 08.00 до 20.00 ощадливо споживати електроенергію та не вмикати у цей час кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, вчора, 15 січня, вранці росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. У деяких областях були застосовані аварійні відключення світла.