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В Украине стабилизировалось потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось — Укрэнерго

16 янв 2025, 12:50
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В Україні споживання електроенергії стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам.

Про це сьогодні, 16 січня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня — у середу 15 січня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня 14 січня.

В «Укренерго» наголошують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Українців закликають сьогодні о період з 08.00 до 20.00 ощадливо споживати електроенергію та не вмикати у цей час кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, вчора, 15 січня, вранці росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. У деяких областях були застосовані аварійні відключення світла.

Источник: Ракурс


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