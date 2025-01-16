СБУ задержала российских агентов, взорвавших колею, фото: СБУ

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На Рівненщині нейтралізували диверсійну групу російських спецслужб.

Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на залізничній колії під час руху вантажного потяга Сил оборони. В такий спосіб ворог сподівався порушити залізничну логістику постачання оборонних вантажів для українських військ на передовій, інформує прес-центр СБУ.

Співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події і забезпечили охорону відповідної локації, що дозволило уникнути аварії та людських жертв. Після ремонту залізничного полотна рух потяга було відновлено, — розповіли у спецслужбі.

Зазначається, що ворожих агентів, які намагалися втекти з місця злочину, затримали «по гарячих слідах» — ними виявилося двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки, яких ворог завербував через Telegam-канали із пошуку «швидкого заробітку».

За інструкцією окупантів фігуранти власноруч виготовили СВП на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону, — розповіли в СБУ. — Зловмисники заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її з наближенням військового ешелону.

Під час обшуку у затриманих вилучено:

елементи СВП;

мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах рф.

Ворожим агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування — одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника" - t. me/spaly_fsb_bot, — наголошують у СБУ.

Прес-служба Рівненської обласної прокуратури повідомляє, що диверсанти — жителі Рівненщини. Необхідні для вибухового пристрою елементи, а також відеокамеру для зйомки виконання замовлення, їм надіслали поштою.

На початку січня зловмисники приїхали до Рівного, заклали вибухівку, детонатором якої був мобільний телефон, під залізничні колії на перегоні «Здолбунів-Рівне», відійшли на безпечну відстань та дзвінком на цей телефон дистанційно підірвали пристрій, безпосередньо перед проходженням вантажного потяга, — розповіли у прокуратурі.

Організувати диверсію на залізниці зловмисники погодилися за 10 тис. доларів США.