В Воронежской области поразили нефтебазу, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n203181-sily-oborony-porazili-neftebazu-v-voronejskoy-oblasti-genshtab.html

Ракурс

Захисники України уразили російську нафтобазу «Ліскінська».

Про це повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

В ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу «Ліскінська», що у Воронезькій області рф, — зазначили у Генштабі.

Зазначається, що зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних безпілотників.

На об'єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії рф, — розповіли у Генштабі. — Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про атаку дронів на вказану нафтобазу, а також відео, котрі показують результати влучання. Повідомляється, що в результаті у Воронезькій області перекрито рух на ділянці дороги понад із нафтобазою.