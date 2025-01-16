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СМИ сообщили детали о системе ПВО, обещанной Украине из Британии
СМИ сообщили детали о системе ПВО, обещанной Украине из Британииhttps://racurs.ua/n203193-smi-soobschili-detali-o-sisteme-pvo-obeschannoy-ukraine-iz-britanii.htmlРакурс
Британська система ППО, яка була в короткі терміни розроблена спеціально для потреб України, — це зенітний ракетний комплекс Gravehawk.
Його термінову розробку було спільно профінансовано коштом Великої Британії та Данії, повідомляє «Мілітарний».
Система розміром з морський контейнер використовує авіаційні ракети класу «повітря-повітря» для запуску з землі по повітряних цілях і може споряджатися українськими ракетами, які вже стоять на озброєнні ЗСУ.
Два дослідні зразки Gravehawk уже проходили випробування в Україні. Цього року Британія планує передати ще 15 одиниць.
Згадка про те, що це «rapidly developed air defence system», дає зрозуміти, що йдеться не про повноцінний зенітний комплекс, а відносно просте конструктивне рішення на основі готових рішень.
За описом зенітний комплекс схожий на вже відомий британський ракетний комплекс на шасі Supacat HMT, оснащений оптичною станцією пошуку цілей та двома направляючими для авіаційних ракет AIM-132 ASRAAM. Однак у повідомленні наголошується на застосуванні «українських ракет». Не виключено, що мова йде про рішення, яке базується на радянських авіаційних ракетах Р-73, значні запаси яких присутні на складах Міноборони. Український ОПК активно адаптовував їх для пусків з модернізованих ЗРК «Оса» та морських дронів Magura v5, — наголошують у «Мілітарному».
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