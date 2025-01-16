ЗМІ повідомили деталі про систему ППО, обіцяну Україні з Британії

https://racurs.ua/ua/n203193-zmi-povidomyly-detali-pro-systemu-ppo-obicyanu-ukrayini-z-brytaniyi.html

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Британська система ППО, яка була в короткі терміни розроблена спеціально для потреб України, — це зенітний ракетний комплекс Gravehawk.

Його термінову розробку було спільно профінансовано коштом Великої Британії та Данії, повідомляє «Мілітарний».

Система розміром з морський контейнер використовує авіаційні ракети класу «повітря-повітря» для запуску з землі по повітряних цілях і може споряджатися українськими ракетами, які вже стоять на озброєнні ЗСУ.

Два дослідні зразки Gravehawk уже проходили випробування в Україні. Цього року Британія планує передати ще 15 одиниць.

Згадка про те, що це «rapidly developed air defence system», дає зрозуміти, що йдеться не про повноцінний зенітний комплекс, а відносно просте конструктивне рішення на основі готових рішень.