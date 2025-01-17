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Россияне в ночь на 17 января массированно атаковали беспилотниками Украину, инфографика: Воздушные силы
33 беспилотника сбила ПВО Украины в ночь на 17 января (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n203201-33-bespilotnika-sbili-pvo-ukrainy-v-noch-na-17-yanvarya-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 17 січня (із 19.00 16 січня) атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (пуски із Ростовської області), а також 50 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, запущеними з напрямків російських Міллерово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 09.00:
- підтверджено збиття 33 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях;
- зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині;
- внаслідок падіння збитих ворожих БПЛА, пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині;
- дев’ять ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків); один БПЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.
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