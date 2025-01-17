Россияне в ночь на 17 января массированно атаковали беспилотниками Украину, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n203201-33-bespilotnika-sbili-pvo-ukrainy-v-noch-na-17-yanvarya-infografika.html

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Рашисти в ніч на сьогодні, 17 січня (із 19.00 16 січня) атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (пуски із Ростовської області), а також 50 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, запущеними з напрямків російських Міллерово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00: