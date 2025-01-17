Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни в ніч на 17 січня масовано атакували безпілотниками Україну, інфографіка: Повітряні сили
33 безпілотники збила ППО України в ніч на 17 січня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n203201-33-bezpilotnyky-zbyla-ppo-ukrayiny-v-nich-na-17-sichnya-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 17 січня (із 19.00 16 січня) атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (пуски із Ростовської області), а також 50 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, запущеними з напрямків російських Міллерово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 09.00:
- підтверджено збиття 33 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях;
- зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині;
- внаслідок падіння збитих ворожих БПЛА, пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині;
- дев’ять ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків); один БПЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...