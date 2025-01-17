Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ уничтожили радиолокационную технику оккупантов, фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили радиолокационную станцию С-400 в Белгородской области — Генштабhttps://racurs.ua/n203202-sily-oborony-porazili-radiolokacionnuu-stanciu-s-400-v-belgorodskoy-oblasti-genshtab.htmlРакурс
Підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вчора, 16 січня, завдали точних ударів по військових цілях росіяни на території Бєлгородської області.
Про це сьогодні, 17 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568-го зенітного ракетного полку окупаційної армії рф. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі;
- ракетники також вдало відпрацювали по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336-го радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.
Бойова робота з послаблення протиповітряної оборони російської федерації триває, — наголошують у Генштабі.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...