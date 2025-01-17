ВСУ уничтожили радиолокационную технику оккупантов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n203202-sily-oborony-porazili-radiolokacionnuu-stanciu-s-400-v-belgorodskoy-oblasti-genshtab.html

Ракурс

Підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вчора, 16 січня, завдали точних ударів по військових цілях росіяни на території Бєлгородської області.

Про це сьогодні, 17 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568-го зенітного ракетного полку окупаційної армії рф. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі;

ракетники також вдало відпрацювали по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336-го радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.