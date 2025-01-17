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ЗСУ знищили радіолокаційну техніку окупантів, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони вразили радіолокаційну станцію С-400 у Бєлгородській області — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n203202-syly-oborony-vrazyly-radiolokaciynu-stanciu-s-400-u-bielgorodskiy-oblasti-genshtab.htmlРакурс
Підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вчора, 16 січня, завдали точних ударів по військових цілях росіяни на території Бєлгородської області.
Про це сьогодні, 17 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568-го зенітного ракетного полку окупаційної армії рф. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі;
- ракетники також вдало відпрацювали по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336-го радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.
Бойова робота з послаблення протиповітряної оборони російської федерації триває, — наголошують у Генштабі.
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