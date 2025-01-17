Украинский гимнаст-призер Олимпиады с тренершей меняют гражданство

https://racurs.ua/n203227-ukrainskiy-gimnast-prizer-olimpiady-s-trenershey-menyaut-grajdanstvo.html

Ракурс

Срібний призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун таки змінює спортивне громадянство.

Разом із тренеркою Іриною Горбачовою він подав документи на отримання паспорта Хорватії, повідомив головний тренер хорватської збірної Владімір Маджаревич.

За інформацією видання Jutarnji List, 21-річний Ковтун уже отримав дозвіл на виступи від федерації спортивної гімнастики Хорватії, і йому залишилося тільки отримати хорватський паспорт.

Спортсмен три роки проживає в Осієку.

Ковтун — срібний призер Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці, чотириразовий чемпіон Європи та дворазовий призер чемпіонатів світу.