Призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики та його тренерка змінюють громадянство

Український гімнаст-призер Олімпіади з тренеркою змінюють громадянство

https://racurs.ua/ua/n203227-ukrayinskyy-gimnast-pryzer-olimpiady-z-trenerkou-zminuut-gromadyanstvo.html

17 січ 2025, 20:40 999

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