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Ракурс
В Украине погибла 24-летняя белорусская доброволец Мария Зайцева

В Украине погибла 24-летняя белорусская доброволец Мария Зайцева

17 янв 2025, 21:05
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В Україні загинула 24-річна білоруська доброволиця Марія Зайцева.

Багато хто пам’ятає Марію за фото, зробленим 9 серпня 2020 в Мінську біля Стели. Тоді дівчина була поранена світлошумовою гранатою. Марії зробили кілька операцій у білорусі, а згодом її перевезли на лікування до Чехії.

Після початку війни дівчина приєдналася до захисників України.

Дівчина загинула в боях під Бахмутом, де воювала у складі 2-го Інтернаціонального легіону. Вчора їй виповнилося 24 роки.

Друзі Марії підтвердили для «Наша Нива» її трагічну загибель.

Источник: Ракурс


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