В Україні загинула 24-річна білоруська доброволиця Марія Зайцева

https://racurs.ua/ua/n203229-v-ukrayini-zagynula-24-richna-biloruska-dobrovolycya-mariya-zayceva.html

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В Україні загинула 24-річна білоруська доброволиця Марія Зайцева.

Багато хто пам’ятає Марію за фото, зробленим 9 серпня 2020 в Мінську біля Стели. Тоді дівчина була поранена світлошумовою гранатою. Марії зробили кілька операцій у білорусі, а згодом її перевезли на лікування до Чехії.

Після початку війни дівчина приєдналася до захисників України.

Дівчина загинула в боях під Бахмутом, де воювала у складі 2-го Інтернаціонального легіону. Вчора їй виповнилося 24 роки.

Друзі Марії підтвердили для «Наша Нива» її трагічну загибель.