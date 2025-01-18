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Ракурс
рф выпустила по Запорожью две баллистические ракеты

рф выпустила по Запорожью две баллистические ракеты

18 янв 2025, 10:31
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Дві балістичні ракети росія вранці випустила по середмістю Запоріжжя: щонайменше 10 поранених.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Серед десятьох постраждалих двом надали допомогу на місці, а вісьмох (віком від 28 до 69 років) шпиталізували.

48-річна жінка — у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості.

Источник: Ракурс


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