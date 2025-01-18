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Ракурс
В Запорожье из-за российского удара разрушен собор УПЦ МП

В Запорожье из-за российского удара разрушен собор УПЦ МП (ФОТО)

18 янв 2025, 12:36
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У Запоріжжі через російський удар зруйнований Свято-Андріївський Кафедральний собор УПЦ МП.

Про це повідомила Національна поліція, яка оприлюднила фото з храму.

Загалом зараз відомо про 10 постраждалих через російську атаку. Доля трьох людей залишається невідомою. Аварійно-рятувальні роботи в місті тривають.

18 січня 2024 року ворог завдав два ракетних удари по інфраструктурі Запоріжжя.

Зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий та торгівельні об'єкти та інша інфраструктура міста. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено автомобілі, припарковані поряд.

Источник: Ракурс


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