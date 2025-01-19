Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В студии одной из столичных радиостанций раздался взрыв

В Киеве в руках у ведущей радиостанции во время эфира взорвался армейский взрыватель

19 янв 2025, 20:57
999

У Києві сьогодні, 19 січня, пролунав вибух в студії однієї з радіостанцій.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували, — розповіли в поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Обставини події зʼясовуються.

Про яку саме радіостанцію йдеться, у поліції не уточнили.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що вибух пролунав сьогодні о 10.50 в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ на вулиці Грушевського.

Радіоведуча каналу «Армія FM» під час ефіру взяла до рук донний підривач «ВП-9» та почала ним маніпулювати в руках, внаслідок чого відбувся вибух. Джерело зазначило, що цей підривач раніше до студії приніс один із запрошених гостей військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу, — розповіло видання.

Зазначається, що у постраждалої жінки — осколкові поранення руки та живота, її стан стабільний.

Джерело: поліція Києва, «Українська правда»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров