В Киеве в руках у ведущей радиостанции во время эфира взорвался армейский взрыватель

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В студии одной из столичных радиостанций раздался взрыв
В Киеве в руках у ведущей радиостанции во время эфира взорвался армейский взрывательhttps://racurs.ua/n203288-v-kieve-v-rukah-u-veduschey-radiostancii-vo-vremya-efira-vzorvalsya-armeyskiy-vzryvatel.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 19 січня, пролунав вибух в студії однієї з радіостанцій.
Про це повідомила прес-служба поліції Києва.
Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували, — розповіли в поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Обставини події зʼясовуються.
Про яку саме радіостанцію йдеться, у поліції не уточнили.
Видання «Українська правда» з посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що вибух пролунав сьогодні о 10.50 в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ на вулиці Грушевського.
Радіоведуча каналу «Армія FM» під час ефіру взяла до рук донний підривач «ВП-9» та почала ним маніпулювати в руках, внаслідок чого відбувся вибух. Джерело зазначило, що цей підривач раніше до студії приніс один із запрошених гостей військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу, — розповіло видання.
Зазначається, що у постраждалої жінки — осколкові поранення руки та живота, її стан стабільний.
Джерело: поліція Києва, «Українська правда»
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