Александр Сырский, скриншот видео

https://racurs.ua/n203290-rashisty-planirovali-nastuplenie-na-sumy-i-harkov-1-iunya-syrskiy-rasskazal-kak-ih-ostanovili.html

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Російські загарбники 10 травня 2024 року розпочали широкомасштабну наступальну операцію на Харківському напрямку. Проте вона розпочалася раніше, ніж планував ворог, оскільки українські військові фактично випередили ворога в розгортанні резервів уздовж кордону — в районі Сум, Харкова, Вовчанська.

Про це в інтерв’ю «ТСН Тиждень» розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Сирського, ворог не очікував, що в України є бригади, які були виведені в резерв для відновлення боєздатності — противник вважав, що резервів немає.

Вони також моніторять і вони знали, за нашою інформацією, що резервів у нам немає, що ситуація у нас критична після Авдіївки, — зауважив він.

Сирський зазначив, що:

рашисти планували підготувати наступальне угруповання на основі двох корпусів;

один з цих корпусів мав би скласти найбільш таку ударну силу наступального угруповання — це 44-й корпус. Він був сформований з бригад, які мали значний досвід і на базі цих частин формувалися інші з'єднання, які якраз в цей період проходили підготовку; підготовка повинна була завершитись до 1 червня і після цієї дати росіяни планували потужним угрупованням розпочати наступ на двох стратегічних напрямках — Харківському та Сумському.

«Коли ми почали виводити наші частини і займати оборону вздовж кордону, то противник прийняв рішення наступати всіма силами, які були в нього в розпорядженні, — розповів Сирський. — Це було близько 43 тисяч, які були розгорнуті в районі Бєлгорода на Харківському напрямку, і 26 тисяч на Сумському напрямку».

Ці бої розпочалися наступом, в якому ворог мав частковий успіх в районі Липців, де йому вдалося просунутися до 10 км, після чого в зустрічному бою він був зупинений. На інших напрямках для нього ситуація розгорталася менш успішно, зокрема він зав’яз в боях у Вовчанську і фактично відразу почав нести великі втрати.

Тому противник почав вводити резерви і потім планомірно почав перекидати ті частини, які планувалися до наступу буквально двома-трьома днями пізніше на Сумському напрямку — вони почали перекидати їх на Харківський напрямок, — зазначив Сирський.

Але ж тих резервів виявилося теж недостатньо. Тоді вони перекинули частини частково з Куп’янського напрямку і таким чином цей наступ не мав успіху, — додав він.

Сирський зазначив, що на деяких напрямках ворогу довелося відступити, на інших він фактично зупинився на лінії держкордону, а в районі Вовчанська вже тривалий час тривають бої без будь-якого успіху з боку противника, при тому, що він несе великі втрати.

У цій ситуації Україні довелося шукати якесь розв’язання проблеми, котре б відволікло дії противника, змусило його зняти частину сил з головних напрямків та нейтралізувати загрозу на нових ділянках наступу.

І тоді в ході детального аналізу створення угруповань противника, концентрації його військ, було знайдені слабке місце як раз на Курському напрямку, — зазначив Сирський.

За його словами, у Курську область вдалося вивести три бригади десантно-штурмових військ, а також ще декілька бригад, які відновлювали боєздатність, їх доукомплектували.

Сирський наголосив, що Курська операція — це безпрецедентний випадок, коли країна-агресор була вимушена оборонятися на своїй території, перекинути сили з інших напрямків та створити угруповання, яке нараховувало 67 тис. осіб найкращих своїх частин.

Загалом внаслідок Курської операції додалося 255 км активного фронту.