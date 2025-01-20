Бутусов сообщил о задержании и вручении подозрений трем топ-командирам ВСУ

Юрий Галушкин

https://racurs.ua/n203302-butusov-soobschil-o-zaderjanii-i-vruchenii-podozreniy-trem-top-komandiram-vsu.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 сісчня затримало або збирається предʼявити підозру кільком військовим.

Про це у своїх соцмережах повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, ідеться про:

колишнього командира 155-і механізованої бригади «Анна Київська» полковника Дмитра Рюмшина;

бригадного генерала Юрія Галушкіна, колишнього командувача оперативно-тактичного управління «Харків»;

генерал-лейтенанта Артура Горбенка, колишнього командира 125-і львівської бригади Тероборони, а також колишньому заступнику командира 125-і бригади.

Рюмшина нібито затримали у Рівне, куди він прибув для проходження служби у батальйоні резерву ОК «Захід», підозра ще не предʼявлена, іі зміст поки що невідомий, пише Бутусов.

Галушкін та Горбенко отримають підозру за службову халатність, у звʼязку з провалом оборони та втратою керованості військ на харківському напрямку 10 травня 2024 року.