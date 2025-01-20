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Ракурс
Юрій Галушкін

Бутусов повідомив про затримання та вручення підозр трьом високопосадовцям ЗСУ

20 січ 2025, 11:32
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Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 сісчня затримало або збирається предʼявити підозру кільком військовим.
Про це у своїх соцмережах повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, ідеться про:

  • колишнього командира 155-і механізованої бригади «Анна Київська» полковника Дмитра Рюмшина;
  • бригадного генерала Юрія Галушкіна, колишнього командувача оперативно-тактичного управління «Харків»;
  • генерал-лейтенанта Артура Горбенка, колишнього командира 125-і львівської бригади Тероборони, а також колишньому заступнику командира 125-і бригади.

Рюмшина нібито затримали у Рівне, куди він прибув для проходження служби у батальйоні резерву ОК «Захід», підозра ще не предʼявлена, іі зміст поки що невідомий, пише Бутусов.

Галушкін та Горбенко отримають підозру за службову халатність, у звʼязку з провалом оборони та втратою керованості військ на харківському напрямку 10 травня 2024 року.

Джерело: Ракурс


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