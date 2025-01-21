Дональд Трамп, фото: GoodFon

https://racurs.ua/n203328-putin-razrushaet-rossiu-ne-zakluchaya-soglashenie-tramp.html

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Дональд Трамп, новий президент США, відповідаючи на запитання журналістів ввечері інавгураційного дня, заявив, що президент України Володимир Зеленський «хоче укласти домовленість» щодо російської війни в Україні.

Трамп також висловив сподівання, що російський диктатор володимир путін також має бути готовий до угоди, бо «він руйнує росію не укладаючи угоду», повідомляє видання «Голос Америки».

Гадаю, росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в росії, — наголосив Трамп. — Я би сподівався, що він хоче укласти угоду.

Коментуючи можливість санкцій проти рф, Трамп заявив, що він надає перевагу митам над санкціями.

Трамп також зазначив, що планує провести зустріч з путіним, але не розкрив деталей щодо можливих строків такої зустрічі, зазначивши, що «це може відбутись досить швидко».

Президент США підтвердив, що намагається «якомога швидше» домогтись завершення війни росії в Україні і повторив свою передвиборчу тезу, що ця війна «ніколи не мала початись»:

Вона б не почалась, якби я був президентом.

Трамп також вказав на значні втрати серед російських та українських військових.

Крім того, він заявив, що США надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО.

НАТО має платити більше. НАТО має платити 5%, — наголосив Трамп, повторивши свою вимогу до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Стільки на оборону не витрачає зараз жодна країна НАТО, включно зі США.

Джерело: «Голос Америки»