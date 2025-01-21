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Последствия атаки российских дронов в Киевской области, фото: Нацполиция
В Киевской области из-за атаки российских дронов есть повреждения (ФОТО)https://racurs.ua/n203335-v-kievskoy-oblasti-iz-za-ataki-rossiyskih-dronov-est-povrejdeniya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 січня, атакували Київщину безпілотниками.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що станом на 9.30:
- в одному з районів пошкоджено приватний будинок та автомобіль;
- сталося загоряння трав’яного настилу в лісосмузі, яке оперативно ліквідували рятувальники;
- інформація про постраждалих наразі відсутня.
На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київщини.
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