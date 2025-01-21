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Ракурс
В Черкасской обломки дрона повредили ЛЭП

На Черкащине падение обломков дронов повредило ЛЭП и здания (ФОТО)

21 янв 2025, 10:53
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На Черкащині внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджені будівлі та лінія електропередач у Звенигородському районі.

Про це сьогодні, 21 січня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Він зазначив, що повітряні тривоги на Черкащині лунали з ночі.

За попередніми даними, в межах області знищено 7 ворожих БпЛА, — розповів чиновник.

Зазначається, що обійшлося без потерпілих, проте є наслідки для інфраструктури.

Зокрема, на Звенигородщині уламками «шахеда» пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач, — зазначив Табурець.

Наслідки падіння уламків дронів на Черкащині, фото: Черкаська ОВА

Источник: Ракурс


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