На Черкащині уламки дрона пошкодили ЛЕП

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На Черкащині внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджені будівлі та лінія електропередач у Звенигородському районі.

Про це сьогодні, 21 січня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Він зазначив, що повітряні тривоги на Черкащині лунали з ночі.

За попередніми даними, в межах області знищено 7 ворожих БпЛА, — розповів чиновник.

Зазначається, що обійшлося без потерпілих, проте є наслідки для інфраструктури.