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На Черкащині уламки дрона пошкодили ЛЕП
На Черкащині падіння уламків дронів пошкодило ЛЕП та будівлі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203334-na-cherkaschyni-padinnya-ulamkiv-droniv-poshkodylo-lep-ta-budivli-foto.htmlРакурс
На Черкащині внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджені будівлі та лінія електропередач у Звенигородському районі.
Про це сьогодні, 21 січня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Він зазначив, що повітряні тривоги на Черкащині лунали з ночі.
За попередніми даними, в межах області знищено 7 ворожих БпЛА, — розповів чиновник.
Зазначається, що обійшлося без потерпілих, проте є наслідки для інфраструктури.
Зокрема, на Звенигородщині уламками «шахеда» пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач, — зазначив Табурець.