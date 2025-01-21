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Ракурс
Наслідки атаки російських дронів на Київщині, фото: Нацполіція

На Київщині через атаку російських дронів є пошкодження (ФОТО)

21 січ 2025, 11:27
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Російські загарбники сьогодні, 21 січня, атакували Київщину безпілотниками.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що станом на 9.30:

  • в одному з районів пошкоджено приватний будинок та автомобіль;
  • сталося загоряння трав’яного настилу в лісосмузі, яке оперативно ліквідували рятувальники;
  • інформація про постраждалих наразі відсутня.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київщини.

Наслідки атаки російських дронів на Київщині, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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