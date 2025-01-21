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Наслідки атаки російських дронів на Київщині, фото: Нацполіція
На Київщині через атаку російських дронів є пошкодження (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203335-na-kyyivschyni-cherez-ataku-rosiyskyh-droniv-ie-poshkodjennya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 січня, атакували Київщину безпілотниками.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що станом на 9.30:
- в одному з районів пошкоджено приватний будинок та автомобіль;
- сталося загоряння трав’яного настилу в лісосмузі, яке оперативно ліквідували рятувальники;
- інформація про постраждалих наразі відсутня.
На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київщини.
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