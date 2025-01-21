В Днепре и области в результате российской атаки повреждены склад, предприятия и дома (ФОТО)https://racurs.ua/n203336-v-dnepre-i-oblasti-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-povrejdeny-sklad-predpriyatiya-i-doma-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ударів по Дніпру та Дніпропетровській області. Зафіксовані пошкодження, є постраждалі.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Неспокійним видався ранок для Дніпропетровщини. Вибухи пролунали в обласному центрі, — зазначив він.
Згодом Лисак додав, що у Дніпрі пошкодження виявлені на території двох підприємств і побиті п’ять автомобілів.
У Синельниківському районі через ворожу ракетну атаку понівечені два багатоквартирні будинки та три приватні оселі.
Відомо про двох постраждалих:
- у 45-річного чоловіка у Синельниківському районі поранення ноги, черепно-мозкова травма, садна. Він залишається у медзакладі, його стан оцінюється як середньої тяжкості;
- ще одному чоловіку, якому 47 років, надали допомогу на місці. У нього забійна рана руки. Він оговтуватися буде вдома.
Також після опівночі росіяни двічі вдарили по Нікопольщині. З важкої артилерії поцілили по Червоногригорівській та Покровській громадах. Там минулося без постраждалих.
Вночі над регіоном збили сім ворожих безпілотників.