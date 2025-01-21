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Ракурс
Последствия российских атак в Синельниковском районе, фото: Сергей Лысак

В Днепре и области в результате российской атаки повреждены склад, предприятия и дома (ФОТО)

21 янв 2025, 12:06
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Російські загарбники завдали ударів по Дніпру та Дніпропетровській області. Зафіксовані пошкодження, є постраждалі.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Неспокійним видався ранок для Дніпропетровщини. Вибухи пролунали в обласному центрі, — зазначив він.

Згодом Лисак додав, що у Дніпрі пошкодження виявлені на території двох підприємств і побиті п’ять автомобілів.

У Синельниківському районі через ворожу ракетну атаку понівечені два багатоквартирні будинки та три приватні оселі.

Наслідки російських атак у Синельниківському районі, фото: Сергій Лисак

Відомо про двох постраждалих:

  • у 45-річного чоловіка у Синельниківському районі поранення ноги, черепно-мозкова травма, садна. Він залишається у медзакладі, його стан оцінюється як середньої тяжкості;
  • ще одному чоловіку, якому 47 років, надали допомогу на місці. У нього забійна рана руки. Він оговтуватися буде вдома.

Також після опівночі росіяни двічі вдарили по Нікопольщині. З важкої артилерії поцілили по Червоногригорівській та Покровській громадах. Там минулося без постраждалих.

Вночі над регіоном збили сім ворожих безпілотників.

Источник: Ракурс


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