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Последствия ночной атаки беспилотников по Смоленску, фото: социальные сети

ВСУ второй раз за неделю ударили по нефтебазе в Воронежской области — Генштаб

21 янв 2025, 12:47
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Безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ в ніч на сьогодні, 21 січня, вдруге за тиждень вдарили по нафтобазі «Ліскінська» у Воронезькій області рф.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

В результаті удару, що завдано у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій «роснєфть», — зазначили у Генштабі.

Крім того, у Генштабі повідомляють, що Сили оборони, зокрема Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ, уразили інфраструктуру АО «Смоленський авіаційний завод» у Смоленській області рф, де модернізуються та виробляються і бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу.

Також продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії. Зокрема, завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії рф у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі. Результати ударів уточнюються, — додали у Генштабі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно заявив, що в наслідок ударів Сил оборони по стратегічних та військових об'єктах у рф в останні місяці значно зменшилася робота російської артилерії.

Источник: Ракурс


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