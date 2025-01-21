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Потребление электроэнергии в Украине растет
Потребление электроэнергии возросло — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n203338-potreblenie-elektroenergii-vozroslo-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні зросло споживання електроенергії.
Про це сьогодні, 21 січня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що станом на 9.00 сьогоднішнього дня рівень споживання був був на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок 20 січня.
Причина — хмарна погода у більшості регіонів та зниження ефективності роботи побутових СЕС, — розповіли у компанії.
Вчора, 20 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері: він був на 4,4% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 17 січня.
Причина такої відмінності — вища температура повітря у більшості областей, — зазначили в «Укренерго».
У компанії наголошують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Українців закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у години максимального споживання вранці й увечері:
- 09.00 — 11.00;
- 16.00 — 19.00.
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