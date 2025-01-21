Споживання електроенергії в Україні зростає

https://racurs.ua/ua/n203338-spojyvannya-elektroenergiyi-zroslo-ukrenergo.html

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В Україні зросло споживання електроенергії.

Про це сьогодні, 21 січня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9.00 сьогоднішнього дня рівень споживання був був на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок 20 січня.

Причина — хмарна погода у більшості регіонів та зниження ефективності роботи побутових СЕС, — розповіли у компанії.

Вчора, 20 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері: він був на 4,4% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 17 січня.

Причина такої відмінності — вища температура повітря у більшості областей, — зазначили в «Укренерго».

У компанії наголошують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Українців закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у години максимального споживання вранці й увечері: