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Россияне пытаются остановить демографический кризис, фото: demotivation.ru

Рашисты пытаются исправить демографический кризис на ВОТ

21 янв 2025, 13:59
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Російські загарбники намагаються зупинити демографічну кризу, що наближається.

Про це сьогодні, 21 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Окупанти вдвічі збільшили податкову знижку за народження другої та третьої дитини. Скористатися пропозицією кремля можуть й жителі так званої «лнр», — розповіли в ОВА.

Зазначається, що росіяни запроваджують такі засоби заохочення:

  • за другу дитину, при наявності всіх необхідних російських документів, можна отримати додаткові 1,4 тис. рублів знижки на рік;
  • при появі третьої дитини відбудеться загальне зменшення річної податкової ставки на 3 тис. рублів.

Нагадаємо, що додаткову знижку отримають й ті, хто складе радянські нормативи «ГТО» — пройде диспансеризацію і виконає низку спортивних нормативів, тобто буде готовим до призову, — додали в ОВА.

Источник: Ракурс


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