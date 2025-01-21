Рашисты пытаются исправить демографический кризис на ВОТ

Россияне пытаются остановить демографический кризис, фото: demotivation.ru

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Російські загарбники намагаються зупинити демографічну кризу, що наближається.

Про це сьогодні, 21 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Окупанти вдвічі збільшили податкову знижку за народження другої та третьої дитини. Скористатися пропозицією кремля можуть й жителі так званої «лнр», — розповіли в ОВА.

Зазначається, що росіяни запроваджують такі засоби заохочення:

за другу дитину, при наявності всіх необхідних російських документів, можна отримати додаткові 1,4 тис. рублів знижки на рік;

при появі третьої дитини відбудеться загальне зменшення річної податкової ставки на 3 тис. рублів.