Рашисти намагаються виправити демографічну кризу на ТОТ

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Російські загарбники намагаються зупинити демографічну кризу, що наближається.
Про це сьогодні, 21 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Окупанти вдвічі збільшили податкову знижку за народження другої та третьої дитини. Скористатися пропозицією кремля можуть й жителі так званої «лнр», — розповіли в ОВА.
Зазначається, що росіяни запроваджують такі засоби заохочення:
- за другу дитину, при наявності всіх необхідних російських документів, можна отримати додаткові 1,4 тис. рублів знижки на рік;
- при появі третьої дитини відбудеться загальне зменшення річної податкової ставки на 3 тис. рублів.
Нагадаємо, що додаткову знижку отримають й ті, хто складе радянські нормативи «ГТО» — пройде диспансеризацію і виконає низку спортивних нормативів, тобто буде готовим до призову, — додали в ОВА.
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