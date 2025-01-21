Последствия удара российского беспилотника по Купянску, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n203344-rossiyskiy-bespilotnik-udaril-po-kupyansku-raneny-policeyskie-i-grajdanskie-foto.html

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У Куп’янську Харківської області внаслідок завданого сьогодні, 21 січня, вранці удару російського безпілотника «Молнія-2» поранені троє поліцейських, які несли службу у місті, та двоє цивільних жителів.

Про це повідомила прес-служба поліції Харківщини.

Троє працівників поліції отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Їм надається медична допомога. Пошкоджено службовий автомобіль, — розповіли у поліції.

Також під обстріл потрапив цивільний автомобіль — були поранені 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, мешканці міста.