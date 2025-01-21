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Последствия удара российского беспилотника по Купянску, фото: Национальная полиция

Российский беспилотник ударил по Купянску — ранены полицейские и гражданские (ФОТО)

21 янв 2025, 14:42
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У Куп’янську Харківської області внаслідок завданого сьогодні, 21 січня, вранці удару російського безпілотника «Молнія-2» поранені троє поліцейських, які несли службу у місті, та двоє цивільних жителів.

Про це повідомила прес-служба поліції Харківщини.

Троє працівників поліції отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Їм надається медична допомога. Пошкоджено службовий автомобіль, — розповіли у поліції.

Також під обстріл потрапив цивільний автомобіль — були поранені 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, мешканці міста.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Проводиться документування злочину, вилучаються речові докази. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу, — розповіли у поліції.

Наслідки удару російського безпілотника по Куп’янську, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


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