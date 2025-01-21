Трамп ограничивает автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов"

https://racurs.ua/n203347-tramp-ogranichivaet-avtomaticheskoe-grajdanstvo-ssha-dlya-detey-nelegalov-i-vizovyh-turistov.html

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У перший день свого перебування на посаді Дональд Трамп підписав указ про обмеження отримання громадянства США за правом народження.

Діти, народжені в США після 30 днів із моменту ухвалення указу, більше не отримуватимуть автоматичне громадянство, якщо:

їхня мати була в країні нелегально, а батько не мав громадянства чи статусу постійного жителя;

мати перебувала в США тимчасово (наприклад, за туристичною або студентською візою), а батько не мав громадянства чи постійного статусу.

Указ не діє заднім числом і стосується лише майбутніх випадків. У тексті також уточнюється, що «мати» — це жінка, а «батько» — чоловік.

Громадянство за правом народження гарантується 14-ю поправкою до Конституції США. Для внесення змін у Конституцію потрібна більшість голосів у Конгресі з подальшою ратифікацією трьома чвертями штатів.

На думку правників, указ Трампа буде оскаржено в суді як антиконституційний.

Вочевидь, знаючи про це, новий президент США у своєму указі пише не про скасування, а про «неправильне», на його думку, тлумачення поправки.