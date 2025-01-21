Трамп приостановил международную помощь США - в СНБО объяснили, повлияет ли это на Украину

https://racurs.ua/n203349-tramp-priostanovil-mejdunarodnuu-pomosch-ssha-v-snbo-obyasnili-povliyaet-li-eto-na-ukrainu.html

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Підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Трамп ухвалив рішення призупинити виділення всієї американської зовнішньої допомоги на 90 днів. У Центрі протидії дезінформації при РНБО кажуть, що насправді указ Трампа стосується міжнародної допомоги в межах «програм розвитку», що стосуються діяльності агентств ООН, миротворчих ініціатив, програм підтримки біженців тощо.

Україна ж отримує допомогу від США в межах програм Presidential Drawdown (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) та Foreign Military Financing (FMF).

Указ президента США цих програм не стосується, — наголосили в ЦПД.

У підписаному Трапмом указі зазначається, що «індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають інтересам Америки, а в багатьох випадках суперечать американським цінностям».

Також там сказано, що допомога іншим державами «сприяє дестабілізації світового миру, просуваючи ідеї в іноземних країнах, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам як всередині країн, так і між ними».

Тому «жодна подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента США».