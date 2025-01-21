Арахамия дал прогноз по первым контактам команды Трампа с Киевом

https://racurs.ua/n203352-arahamiya-dal-prognoz-po-pervym-kontaktam-komandy-trampa-s-kievom.html

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Представники України та команда президента США Дональда Трампа можуть провести перемовини у Вашингтоні у лютому цього року, коли з 3 до 8 лютого у Вашингтоні відбудеться щорічний «Український тиждень».

Такий прогноз виголосив 21 січня лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

Я думаю, що там насправді будуть відбуватися основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тому чекаємо. За кілька тижнів будемо мати всі необхідні новини, — заявив Арахамія.

Ukrainian Week — це низка зустрічей та переговорів, присвячених зміцненню співпраці між Україною та США.

Раніше спеціальний представник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Спершу Келлог планував візит до Києва для зустрічі з українськими лідерами на початку січня, до інавгурації.

Його команда також організовувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, включаючи Рим і Париж. Тепер очікується, що Келлог прибуде в Україну після інавгурації Трампа, хоча дата візиту не визначене.