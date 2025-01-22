Трамп допустил усиление санкции против рф. Фото:

https://racurs.ua/n203366-tramp-ne-iskluchil-vozmojnost-usileniya-sankciy-protiv-rossii.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп допустив посилення санкцій проти рф.

Не виключено, що новий санкційний тиск буде застосвано, якщо країна-агресор не захоче йти на перемовини з Україною щодо припинення війни. Про це Трамп заявив під час вчорашньої прес-конференції в Білому домі.

Новий очільник Сполучених Штатів знову наголосив, що війна росії проти України ніколи б не розпочалася, якби він був президентом. Також він звинуватив колишнього лідера Білого дому Джо Байдена в некомпетентності. Трамп заявив, що він сам мав «сильну домовленість із путіним».

Також Трамп заявив про готовність зустрітися з російським диктатором володимиром путіним і президентом України Володимиром Зеленським тоді, «коли б вони цього не захотіли».

Ми працюємо над цим. Ми спілкуємося із Зеленським і скоро поговоримо з путіним. Побачимо, як усе складеться, — заявив він.

Нагадаємо, 20 січня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав свої перші укази. Зокрема, він розпорядився про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров’я та з Паризької кліматичної угоди. Також він підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.