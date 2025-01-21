Революція Трампа - новий президент США підписав свої перші укази

https://racurs.ua/ua/n203330-revoluciya-trampa-novyy-prezydent-ssha-pidpysav-svoyi-pershi-ukazy.html

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 20 січня після інавгурації підписав свої перші укази.

Зокрема, він призначив тимчасових очільників уряду, зокрема, Пентагону. Також Трамп розпорядився про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров’я та з Паризької кліматичної угоди.

Трамп ще до інавгурації заявляв, що підпише низку указів, якими скасує певні закони попередника та виведе Штати із деяких світових організацій. У першу добу на посаді він підписав такі документи:

Указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Президент на 75 днів відтермінував заборону TikTok, що мала набути чинності 19 січня, пише Reuters. Документ дає змогу новій адміністрації час для визначення відповідного курсу дій щодо TikTok.

Трамп виводить США з Паризької кліматичної угоди. Вона спрямована на обмеження глобального потепління шляхом зменшення викидів парникових газів. Вашингтону доведеться чекати рік для офіційного виходу.

На сайті Білого дому також опублікували указ про вихід США із ВООЗ. Новий американський лідер пояснив своє рішення «неправильним поводженням ВООЗ з пандемією COVID-19», «нездатністю організації до реформ» та надто високі внески з боку США.

Трамп помилував майже 1270 людей, засуджених за штурм Капітолія 6 січня, пише CNN. Він наказав Мінʼюсту закрити близько 300 невирішених справ і розпорядився звільнити 14 підсудних, яких звинувачували у найсерйозніших змовах з метою повалення влади.

Трамп скасував положення, що дозволяло трансгендерним військовослужбовцям служити в Збройних силах США, пише Politico. Він скасовував це рішення під час першої каденції, проте Байден його повернув.