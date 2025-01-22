Бой с солдатами КНДР в Курщине. Фото: «Азов»

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Українські ССО провели запеклий бій із північними корейцями у Курській області росії.

Військовослужбовці 8-го полку спеціального призначення ім. князя Ізяслава Мстиславича разом з піхотою ЗСУ понад вісім годин зі стрілецькою зброєю та гранатометами стримували ворожий наступ. Також працювали українські снайпери. Про це командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України 22 січня повідомило у Facebook.

На дев’ятій годині бою в групи CCO залишилася лише третина боєкомплекту, бо решту вони витратили на знищення ворогів. Тому було прийняте рішення про на ексфільтрацію — це тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою в безпечне місце. Українські спецпризначенці злагоджено вийшли на двох Humvee.

У ході бою було знищено 21 та поранено 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області рф.

Нагадаємо, нещодавно у Курській області росії бійці КНДР пішли в атаку на позиції бійців 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ. Бій з ворогами тримав до самої ночі. У ході зіткнення були знищені 17 північних корейців, а один з них підірвав себе гранатою.