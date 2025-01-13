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Ракурс
Бійці ССО відбили штурм КНДРівців на Курщині. Фото:

Бійці ССО відбили штурм КНДРівців на Курщині (ВІДЕО)

13 січ 2025, 11:49
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Штурм північнокорейських військ відбили українські спецпризначенці.


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У Курській області росії КНДРівці пішли в атаку, а бій з противником тривав до самої ночі. Протистояли окупантам рейнджери 6-го полку ССО, які знищили 17 військових з Північної Кореї, а один з них підірвав себе гранатою. Про це Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили у Telegram.

Під ранок у район бою висунулася група зачистки ССО, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Той влаштував невдалу пастку українцям — хотів підірватися разом із ними на гранаті. Однак при наближенні рейджерів він підірвав себе.

Нагадаємо, бійці підрозділу UA_REG Окремого центру спеціальних операцій «Захід» імені князя Ізяслава Мстиславича прийняли восьмигодинний бій з північнокорейцями. В ході вогневого контакту жоден український спецпризначенець не постраждав.

Джерело: Ракурс


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