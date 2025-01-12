Бійці Сил спецоперацій прийняли 8-годинний бій з північнокорейцями

https://racurs.ua/ua/n203076-biyci-syl-specoperaciy-pryynyaly-8-godynnyy-biy-z-pivnichnokoreycyamy.html

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Воїни підрозділу UA_REG Окремого центру спеціальних операцій «Захід» імені князя Ізяслава Мстиславича прийняли восьмигодинний бій з північнокорейцями. В ході вогневого контакту жоден український спецпризначенець не постраждав.

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Це був найвідповідальніший та самий важкий бій для підрозділу. Сили противника переважали в десятки разів. Усі організми підрозділу A_REG працювали на знищення противника та збереження життя кожного бійця групи. Восьмигодинний бій показав наявність головної ознаки воїна — МУЖНІСТЬ, та наскільки високий рівень підготовки усього підрозділу. Сюжет фільму «300 спартанців» нервово курить збоку) Жоден боєць підрозділу не постраждав, — так написали у ТГ-каналі підрозділу.

Бій відбувся з підрозділами КНДР із застосуванням стрілецької зброї. Втрати противника не повідомляються, однак на відео зафіксовано одного загиблого північнокорейського військовослужбовця.

Спецпризначенці підкреслюють, що усі складові підрозділу працювали на знищення ворожих військ та на збереження життів кожного спецпризначенця, який прийняв бій. Під час бою оператори підрозділу були евакуйовані бронемашинами HMMWV.