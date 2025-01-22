Последствия атаки российского дрона в Гоптовке, фото: Сергей Болвинов

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Російські загарбники скинули вибухівку з дрона просто на голови цивільним в Гоптівці на Харківщині.

Про це сьогодні, 22 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник у Слідчому управлінні ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Російські воєнні злочинці вже полюють на місцевих FPV- дронами. Сьогодні вранці двоє чоловіків просто йшли центральною вулицею села. Близько дев’ятої години ворог атакував їх з безпілотника, — розповів він.

Зазначається, що обоє постраждалих отримали смертельні поранення та померли посеред дороги. Одному із загиблих було 57 років, іншому — 45.