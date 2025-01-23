Возле Великой Новоселки есть риск оперативного окружения

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Ракурс

На Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки є ризик оперативного оточення українських військ.

Про це 23 січня повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Він пояснив, що особливі труднощі створює географічне розташування Великої Новосілки, а саме, що річка, яка перетинає селище, обмежує маневри. Водночас Сили оборони розробляють варіанти, як цьому протидіяти.

Офіцер додав, що головною проблемою є те, що на цьому напрямку, як і на багатьох інших, ворог має велику кількісну перевагу

Українське командування підсилює підрозділи, які боронять Велику Новосілку та має план на випадок погіршення ситуації. Повного оточення селища немає, але є загроза оперативного оточення, повідомляє ОСУВ «Хортиця».

Командуванням вживаються заходи щодо посилення підрозділів, забезпечення необхідними засобами для ведення бою, посилення та забезпечення флангів. Також сплановані заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку, — сказав Трегубов.

Зайти і вийти у Велику Новосілку зараз можна тільки пішки. У найвужчому місці, де ворог намагається оточити наші підрозділи, лише 2200 метрів. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Невеличкий острівець наскрізь прострілюється ворогом майже з усіх видів озброєння. Розгорнути зв’язок, організувати забезпечення і швидку евакуацію неможливо. Та є наказ «триматись».