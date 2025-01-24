В оккупированном Луганске проблемы с водой и вывозом мусора — ОВАhttps://racurs.ua/n203439-v-okkupirovannom-luganske-problemy-s-vodoy-i-vyvozom-musora-ova.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Луганську бракує техніки, водіїв для вивезення сміття і його прибиральників.
Про це сьогодні, 24 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Зазначається, що:
- у місцевому центрі утилізації відходів 40% місць водіїв спеціалізованого автотранспорту — вакантні;
- ще 30% вакансій — прибиральників сміття;
- також не вистачає сміттєвозів;
- через усе це робітники вимушені працювати на вихідних поза своїм графіком.
Тим часом, минає третій рік обіцянок про побудову загарбниками у так званій «лнр» шістьох полігонів для сміття, а відходи продовжують звозити з сусідніх областей росії на вже існуючі аварійні звалища, — наголошують в ОВА.
Також у місті спостерігаються проблеми із функціонуванням системи водовідведення.
Зазначається, що раніше такі проблеми спостерігалися у східних частинах міста, де на них скаржаться жителі 90% багатоповерхівок.
Аналогічна ситуація і в центрі. Місцеві комунальники не обслуговують каналізаційні колодязі, які наразі переповнені. В деяких кварталах вже затоплені підвали будинків. Окупаційна влада на чисельні звернення не реагує, — додали в ОВА.