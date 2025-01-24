Луганск был оккупирован рашистами в 2014 году, фото: «Факты»

https://racurs.ua/n203439-v-okkupirovannom-luganske-problemy-s-vodoy-i-vyvozom-musora-ova.html

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У тимчасово окупованому Луганську бракує техніки, водіїв для вивезення сміття і його прибиральників.

Про це сьогодні, 24 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що:

у місцевому центрі утилізації відходів 40% місць водіїв спеціалізованого автотранспорту — вакантні;

ще 30% вакансій — прибиральників сміття;

також не вистачає сміттєвозів;

через усе це робітники вимушені працювати на вихідних поза своїм графіком.

Тим часом, минає третій рік обіцянок про побудову загарбниками у так званій «лнр» шістьох полігонів для сміття, а відходи продовжують звозити з сусідніх областей росії на вже існуючі аварійні звалища, — наголошують в ОВА.

Також у місті спостерігаються проблеми із функціонуванням системи водовідведення.

Зазначається, що раніше такі проблеми спостерігалися у східних частинах міста, де на них скаржаться жителі 90% багатоповерхівок.