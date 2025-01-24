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Ракурс
Луганськ був окупований рашистами у 2014 році, фото: «Факти»

В окупованому Луганську проблеми з водою та вивезенням сміття — ОВА

24 січ 2025, 16:00
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У тимчасово окупованому Луганську бракує техніки, водіїв для вивезення сміття і його прибиральників.

Про це сьогодні, 24 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що:

  • у місцевому центрі утилізації відходів 40% місць водіїв спеціалізованого автотранспорту — вакантні;
  • ще 30% вакансій — прибиральників сміття;
  • також не вистачає сміттєвозів;
  • через усе це робітники вимушені працювати на вихідних поза своїм графіком.

Тим часом, минає третій рік обіцянок про побудову загарбниками у так званій «лнр» шістьох полігонів для сміття, а відходи продовжують звозити з сусідніх областей росії на вже існуючі аварійні звалища, — наголошують в ОВА.

Також у місті спостерігаються проблеми із функціонуванням системи водовідведення.

Зазначається, що раніше такі проблеми спостерігалися у східних частинах міста, де на них скаржаться жителі 90% багатоповерхівок.

Аналогічна ситуація і в центрі. Місцеві комунальники не обслуговують каналізаційні колодязі, які наразі переповнені. В деяких кварталах вже затоплені підвали будинків. Окупаційна влада на чисельні звернення не реагує, — додали в ОВА.

Джерело: Ракурс


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