Российские FPV-дроны атаковали два гражданских автомобиля на Сумщине — трое раненых

Российские дроны продолжают атаковать гражданских украинцев

https://racurs.ua/n203441-rossiyskie-fpv-drony-atakovali-dva-grajdanskih-avtomobilya-na-sumschine-troe-ranenyh.html

Ракурс

Російські загарбники, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, сьогодні, 24 січня, упродовж дня атакували FPV-дронами два транспортні засоби із цивільними, які рухались по території Миропільської громади Сумського району.

Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Зафіксовано такі випадки:

внаслідок атаки ворога, яка сталась близько 10.45, поранення отримав водій авто;

близько 13:45 окупанти атакували безпілотником іще один транспортний засіб, у якому поранено двох цивільних чоловіків.

В результаті пошкоджено два транспортні засоби.

Здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).