Російські FPV-дрони атакували два цивільні авто на Сумщині — троє поранених

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Російські дрони продовжують атакувати цивільних українців
Російські FPV-дрони атакували два цивільні авто на Сумщині — троє пораненихhttps://racurs.ua/ua/n203441-rosiyski-fpv-drony-atakuvaly-dva-cyvilni-avto-na-sumschyni-troie-poranenyh.htmlРакурс
Російські загарбники, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, сьогодні, 24 січня, упродовж дня атакували FPV-дронами два транспортні засоби із цивільними, які рухались по території Миропільської громади Сумського району.
Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.
Зафіксовано такі випадки:
- внаслідок атаки ворога, яка сталась близько 10.45, поранення отримав водій авто;
- близько 13:45 окупанти атакували безпілотником іще один транспортний засіб, у якому поранено двох цивільних чоловіків.
В результаті пошкоджено два транспортні засоби.
Здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).