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Ракурс
Російські дрони продовжують атакувати цивільних українців

Російські FPV-дрони атакували два цивільні авто на Сумщині — троє поранених

24 січ 2025, 16:59
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Російські загарбники, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, сьогодні, 24 січня, упродовж дня атакували FPV-дронами два транспортні засоби із цивільними, які рухались по території Миропільської громади Сумського району.

Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Зафіксовано такі випадки:

  • внаслідок атаки ворога, яка сталась близько 10.45, поранення отримав водій авто;
  • близько 13:45 окупанти атакували безпілотником іще один транспортний засіб, у якому поранено двох цивільних чоловіків.

В результаті пошкоджено два транспортні засоби.

Здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


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